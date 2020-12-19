İsrail’de ilk Kovid-19 aşısı Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan Sheba Sağlık Merkezi’nde önce Netanyahu’ya ardından da Edelstein’e yapıldı. Televizyondan canlı yayınlanan aşı uygulamasında Netanyahu, bu ayın sonunda "milyonlarca" doz aşının İsrail’e geleceğini söyledi. Tüm İsraillileri Kovid-19 aşısı olmaya çağıran Netanyahu, "Sizleri aşı olmaya teşvik etmek ve örnek teşkil etmek amacıyla ilk aşının bana ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein’e yapılmasını talep ettim." ifadesini kullandı. İsrail yönetimi, Pfizer ve BioNTech’den 8 milyon doz Kovid-19 aşısı alınması için anlaşmaya varmıştı.

AA