İsrail’de Covid-19’a karşı uygulanacak 4’üncü doz aşıların hangi gruplara yapılacağı belli oldu. İsrail Başbakanı Naftali Benett düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının 60 yaş ve üstü ile sağlık çalışanları için 4’üncü doz aşıya onay verdiğini duyurdu.

Bennett, Covid-19’un Omicron mutasyonunun İsrail’de yayıldığına dikkat çekerek, Omicron’un önceki mutasyonlardan farklı olduğunu ve eldeki imkanların Omicron’a karşı yeniden uyarlanması gerektiğini ifade etti. Bennett, “Omicron'a herkesten önce hazırlandık ve 5 hafta önce İsrail'i yabancı girişine kapattık. Mutasyonun ülkeye girişini geciktirdik. Bu değerli zamanı iyi kullandık" dedi.

Benett, ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in Covid-19’a karşı hap formunda geliştirdiği "Paxlovid" adlı ilaçtan da satın aldıklarını belirterek, “Artık ilacımız var ve oldukça etkili” diye konuştu.

Hastaneleri de salgında yeni bir dalgaya karşı hazırlamaya devam ettiklerini belirten Bennett, "Ayrıca yaşlılar ve çocuklar için yeterli miktarda aşıya sahibiz" ifadelerini kullandı.



