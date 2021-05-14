Türkiye İsrail'in skandal hamlesi sonrası Türkiye'den peş peşe tepkiler

İsrail'in skandal hamlesi sonrası Türkiye'den peş peşe tepkiler

Türkiye

İsrail'in skandal hamlesi sonrası Türkiye'den peş peşe tepkiler

İsrail'in Gazze'ye kara harekâtı başlatmasının ardından Türkiye'den çok sert tepkiler geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " İsrail’in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." mesajını verdi.

14 Mayıs 2021, Cuma 02:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İsrail'in saldırılarının derhal son bulması gerektiğini belirten Altun'un açıklamaları şöyle;

İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze’ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor.

Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız.

Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır.

İBRAHİM KALIN'DAN DÜNYAYA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği operasyon sonrası şu mesajı yayımladı:

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail’in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.

İlgili Haberler
Son dakika... İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattıİsrail'in hain saldırılarında can kaybı giderek artıyor


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ümmet ne istiyor?
Hakan Çelik
Şirin Sever
Yapacak bir şey yok, iyi bayramlar
Şirin Sever
Rauf Tamer
Bayramlık
Rauf Tamer
Murat Gülderen
WhatsApp'ta son 2 gün
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Adana Demirspor ve Adana’nın ruhu…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bayrama dikkat
Murat Çelik
Banu Şen
GAP Bölgesi Mezopotamya ile markalaşıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Samsun'un koronavirüste hedefi mavi renge dönmek