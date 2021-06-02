İsrail’in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog kimdir? Kaç yaşında?

İsrail’in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkenin altıncı Cumhurbaşkanı Chaim Herzog'un oğlu olarak bilinse de siyasi hayatı boyunca farklı görevlerde bulundu ve adından sıkça söz ettirdi. İşte, İsrail’in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında merak edilenler…

İSRAİL’İN YENİ CUMHURBAŞKANI ISAAC HERZOG KİMDİR?

İsrail’in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog İsrailli politikacı ve İsrail Yahudi Ajansı'nın başkanı olarak görev yaptı. Asıl mesleği avukatlık olan Herzog, 1999 ile 2001 yılları arasında Hükümet Sekreteri ve 2003 ile 2018 yılları arasında Knesset üyesi olarak görev aldı. 2005 ve 2011 yılları arasında Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı (2007-11) dahil olmak üzere çeşitli bakanlıkları üstlendi.

İSRAİL’İN YENİ CUMHURBAŞKANI ISAAC HERZOG KAÇ YAŞINDA?

İsrail’in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog 22 Eylül 1960 tarihinde dünyaya geldi ve şu anda 61 yaşında.

9 TEMMUZ’DA GÖREVE BAŞLAYACAK

İsrail Meclisi tarafından cumhurbaşkanı seçilen Isaac Herzog, şu anki Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in 9 Temmuz'da görevini tamamlamasından sonra koltuğa oturacak.

İsrail'de 7 yıllık bir süre için cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan başbakanın tersine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik bir görev olarak görülüyor.

İsrail’de, cumhurbaşkanının yetkileri, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek, mahkumları affetmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla görevli.

İsrail Meclisi’nde bulunan 120 milletvekili ise doğrudan halk tarafından seçiliyor.