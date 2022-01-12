Yael Cohen Aris, pazartesi günü yaptığı açıklamada Irontech Dolls firmasının kendisinden izin almadan yüzünün detaylarını kullanarak bir şişme bebek parçası yaptığını öne sürdü.

Irontech Dolls'un ürettiği şişme bebekler, baş kısımları değiştirilebilecek şekilde tasarlanıyor.

İSMİ BİLE AYNI

25 yaşındaki Instagram modeli, "Yael" adlı şişme bebeğin baş kısmının çevrimiçi platformlarda kendisine ait fotoğraflar kullanarak tasarlandığını iddia etti.

Aris, firmanın ürettiği parçanın yüzündeki bene kadar benzerlik taşıdığını savunarak "Bu sadece yüzümdeki ben ve adımla ilgili değil. Şişme bebekler neticede yapay bebekler ve yalnızca belirli bir noktaya kadar insana benzetilebilirler. Fakat bu benim kimliğimle, fotoğraflarımla, videolarımla ve sosyal medya hesaplarımla ilişkilendirilince, kasten yapılmış demektir" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunda da görev yapan bilgisayar yazılımcısı Aris, her zaman oyuncu olmak istediğini ve sosyal medyada modellik yapmaya bu şekilde başladığını söyledi.

Aris, 2019'da bir takipçisinin kendisine şişme bebeğin tasarlanmasına dair planlardan bahsedilen bir forumun linkini gönderdiğini, projeden bu şekilde haberdar olduğunu belirtti.

Instagram modeli "Şişme bebek endüstrisiyle ilgili bir sorunum yok. Buradaki problem benden izin alınmadan, benim bilgim olmadan hareket edilmesi" dedi.

2019'da "Yael" adlı demonte parça 420 dolara satılıyorken, şu anda şişme bebeğin kendisiyle birlikte parça en az 1400 dolara satın alınabiliyor.

Şirketten bir yetkilinin açıklamasındaysa ürettikleri bebekle Aris arasındaki benzerliğin "tesadüfi" olduğu savunuldu.

Yetkili, "Yanlış anlaşılmayı sonlandırmak için bu ürünün adını artık Yael olarak kullanmayacağız. Ayrıca Aris'le ilgili fotoğrafları da kaldıracağız ve ortaklarımıza da bununla ilgili bilgilendirmede bulunacağız" dedi.

Aris ise ürünlerin satıştan kaldırılması için dava açacağını söyledi.