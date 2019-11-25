Israrcı hayrandan Cem Yılmaz'a: Abi iki espri yapsana
5 hafta önce vizyona giren ‘Karakomik Filmler’in 700 bin seyircide kalması, filmi yazıp yöneten ve başrol oynayan Cem Yılmaz’ın moralini bozmuştu.
17 Ocak’ta, ‘Karakomik Filmler 2’ ile seyirci karşısına çıkacak Cem Yılmaz önceki akşam Bebek’teydi. Muhabirlerin sorularına “Sanatçılar filmleri beğenilince mutlu, beğenilmezse mutsuz olurlar” cevabını verdi.
Aracın önünü kesti
O sırada telefonuyla çekim yapan biri “Cem Abi iki espri yap, gülelim öyle git! Bak arkadaşlar seni izliyor” dedi. Bununla da kalmadı. Aracın önünü kesti. Cem Yılmaz bu ısrarcı tavırdan hoşlanmadı.
Hakan Kırarslan/ POSTA
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