17 Ocak’ta, ‘Karakomik Filmler 2’ ile seyirci karşısına çıkacak Cem Yılmaz önceki akşam Bebek’teydi. Muhabirlerin sorularına “Sanatçılar filmleri beğenilince mutlu, beğenilmezse mutsuz olurlar” cevabını verdi.

Aracın önünü kesti

O sırada telefonuyla çekim yapan biri “Cem Abi iki espri yap, gülelim öyle git! Bak arkadaşlar seni izliyor” dedi. Bununla da kalmadı. Aracın önünü kesti. Cem Yılmaz bu ısrarcı tavırdan hoşlanmadı.

Hakan Kırarslan/ POSTA





Bu haberi de okudular Tolga Çevik nasıl TT oldu? Sahnede eşofman krizi

Bu haberi de okudularCMYLMZ mizahı

Bu haberi de okudular Cem Yılmaz isyan etti: Defne tekmeyi bastı, film de çakıldı

Bu haberi de okudular Haluk Levent: Şişkin ego bazılarımızı sürüngen yaptı