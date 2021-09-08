İşsiz anneye 6 ayda 19 bin 800 lira harçlık

Kadının da işgücüne katılımı, sürdürülebilir büyüme için önemli. Devlet, İşkur’un ‘İşte Anne Projesi’ ile 0 ile 15 yaş arasında çocuğu olan işsiz annelere yardımcı oluyor. Buna göre, anneler öncelikle mesleki eğitim programına katılarak burada yeni bir meslek öğreniyor. Ayrıca mesleki eğitim alan annelere günlük 110 lira ödeme yapılıyor. Programlar en az 3, en çok 6 ay sürüyor.

PRİMLERİ KARŞILANIYOR

Evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Şartları uygun olan kadınlara, İşkur tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursa devam ettikleri sürece ödeme yapılıyor. Devletin aylık ödediği tutar ise 3 bin 300 liraya çıkıyor. Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi de karşılanıyor.

HAFTALIK 45 SAAT EĞİTİM

Proje kapsamında işbaşı eğitim programı, bilişim ve imalat sektöründeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

İşkur’a kayıtlı işsiz olmak. İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak. Desteğe başvurudan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.

Desteğe başvurulan tarihten önceki son 1 ayda emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetinden faydalanmış olmak.

MESLEKİ KURSLAR 3 AY SÜRÜYOR

Mesleki eğitim kurslarına katılacak kadınlar ise 160 gün kurs görüyor ve kurslar; günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat. Yani ‘İşte Anne Projesi’ kapsamında 3 aylık işbaşı eğitim programına katılan kadına devlet toplam 9 bin 900 lira maaş ödemiş oluyor.

YÜZDE 50 İSTİHDAM GARANTİSİ

Destekten yararlanmak için 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi oldukları belgeyi İşkur’a vermeleri gerekiyor. Proje kapsamında İşkur’un, 81 il müdürlüklerinde ‘işte anne birimi’ var. Projeden yararlanacak kadınların, ‘iş kulübü’ bulunan illerde öncelikle iş kulüplerine katılmaları, iş kulübü bulunmayan illerde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. Ardından kadınlar, İşkur tarafından en az yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenecek mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından faydalanıyor.

ÇOCUK BAKIMI YARDIMI

Annelere harçlık ve prim desteğinin yanı sıra 2-5 yaş arası çocukları için ayda 400 lira bakım (kreş) desteği de veriliyor. Ödeme, program süresince devam ediyor. Faydalanmak için çocuğun kreşe gittiğine dair belgelerin İşkur’a teslimi yeterli.