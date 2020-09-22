Issız koylarda kutlama

Çift, yazın büyük bölümünü Bodrum’da tuttukları lüks villada geçirmiş, geçtiğimiz günlerde de İstanbul’a dönmüştü. Birinci evlilik yıldönümlerini kutlamaya hazırlanan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, Bodrum’a tekrar gitti. Bu kez mavi yolculuğa çıktılar.

Öpücüklere boğdu

Çift, önceki gün tekneyle gezdikleri ıssız koylardan birinde görüntülendi. Denize girip romantik anlar yaşadılar.

Ebru Şallı, eşini suda öpücüklere boğdu. Çıktıktan sonra da duş almasına yardımcı oldu. Ardından Uğur Akkuş’un dizlerine yatarak uzun süre güneşlendi.

İkilinin birinci evlilik yıldönümü için çıktıkları kutlama tatilini uzatacağı öğrenildi.







