İşsiz kalanlar dikkat! 2.840 lira maaş ve 8 destek

Devlet, farklı nedenlerle işinden olan sigortalıların işlerini kaybetmelerinden dolayı uğradıkları gelir kaybını bir süre ve belirli bir ölçüde karşılıyor. Buna ‘işsizlik maaşı’ deniyor. İşsizlik maaşının en düşük tutarı 1.420 lira, en yüksek de 2 bin 840 lira. Yani bu yıl içinde işsiz kalan bir çalışanın, 10 ayda alacağı para maksimum 28 bin 400 lira olacak. 6 ay en düşükten maaş alanın eline ise toplamda 8 bin 520 lira geçecek.

10 AY BOYUNCA ÖDEME

Adına en az 600 gün prim ödenene 6 ay, 900 gün prim ödenene 8 ay, 1080 gün prim ödenene 10 ay işsizlik maaşı bağlanıyor. Kısa çalışmada ve ücretsiz izinde geçen süreler, işsizlik maaşından düşülmüyor. İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra 30 gün içinde İşkur’a başvurmak şart. ‘iskur.gov.tr’ adresi ile e-Devlet üzerinden veya İşkur’a elden başvurulabilir.

İŞ GARANTİLİ ÜCRETSİZ KURS

Devlet işsizlere 2 bin 840 lira maaşın yanı sıra Türkiye’nin her ilinde İşkur aracılığıyla uygulamalı ücretsiz mesleki eğitim programları ve iş garantili kurs imkanı da sunuyor. Üstelik günlük harçlık da ödeniyor. Kadınların kendisine ve çocukları için verilen katkılar da var. İşte sağlanan 8 destek hakkında her şey:

1-İŞBAŞI EĞİTİM: İşkur’a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. Tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabiliyor.

2-GÜNLÜK HARÇLIK: İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 108.68 lira ödenirken bu rakam öğrenciler için 81.51 lira, işsizlik ödeneği alanlara 54.34 lira olarak uygulanıyor. Ödeme, geleceğin meslekleri eğitim programında ise 115 liraya ulaşıyor. Hem işsizlik maaşı alıp hem de programa katılan bir kişinin ayda 1.412 lira da harçlığı oluyor. Böylece işsizin aylık geliri 4 bin 252 liraya kadar çıkabiliyor.

3-MESLEK EĞİTİM: Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 45 lira ödeniyor. İstihdam garantisiz mesleki eğitim kursuna katılanlara günlük 35 lira harçlık var. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 70 lira veriliyor.

4-TOPLUM YARARINA PROGRAM: İşkur aracılığıyla düzenlenen bu programla, işsizlerin gelir elde etmesi sağlanıyor. Asgari ücret (2021 için net 2 bin 825 lira) kadar ödeme yapılıyor.

5-BEDAVA SAĞLIK: İşsizlik ödeneği alan ya da işbaşı eğitim programlarına katılan işsizlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Bu süreçte işsizin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabiliyor.

6-DANIŞMANLIK: İşkur, işsizlere danışmanlık hizmeti de veriyor. İş ve meslek danışmanları, işsizlerin istihdamı için destek sağlıyor. Bunun için ilave bir ücret de alınmıyor.

ANNELER İÇİN 400 LİRA

7-KREŞ YARDIMI: Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği (kreş yardımı) yapılıyor.

8-KADINA KATKI: ‘İşte Anne Projesi’ kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 110 lira zaruri gider ödemesi var.

KATILIM ŞARTLARI NELER?

1. İşkur’a kayıtlı işsiz olmak.

2. 15 yaşını tamamlamış olmak.

3. Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak.

4. Aynı meslekte düzenlenen İşkur kursunu tamamlamamış olmak.

5. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak.

6. Emekli olmamak.