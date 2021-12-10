İşsizlik maaşı, AGİ ve birçok ödeneğe ilişkin son rakamlar asgari ücret görüşmelerinin sona ermesiyle belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret zammı için ilk görüşmesini 1 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. İkinci toplantı 7 Aralık, üçüncü toplantı ise 9 Aralık’ta yapıldı. Gözler, şimdi asgari ücretle birlikte işsizlik maaşının 2022’de ne kadar olacağına çevrildi…

İŞSİZLİK MAAŞI 2022’DE NE KADAR OLACAK?

İşsizlik maaşı işçinin son dört aylık ortalama brüt ücretinin yüzde 40’ı baz alınarak hesaplanıyor. En yüksek işsizlik ödeneği miktarı da brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor.

2021 yılı için en düşük işsizlik ödeneği şu anda 1431 TL, en yüksek tutar ise 2 bin 862 TL olarak ödeniyor. Asgari ücretteki artışa orantılı olarak işsizlik ödeneklerine de zam yapılacak.

Mevcut işsizlerden, son dört aylık ortalama brüt ücreti 7 bin 150 TL’nin üzerinde olup da tavan uygulaması sebebiyle 2 bin 862 lira işsizlik maaşı alanlar, 2022 ocak ayından itibaren daha yüksek bir tutar alabilecekler.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsizlik maaşı, İŞKUR'a göre Sigortalı olan ancak şu anda işsiz olan kişilere, kanunda belirtilen şartları taşımaları durumunda işsiz kaldıkları dönem için belirli miktar ve sürede yapılan ödemedir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

İŞKUR'da tarafından belirtilen işsizlik ödeneğini alabilecek kişiler şu şekilde tarif edilmiştir;

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortamda başvuru yapanlar.







