Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte pek çok kalem ödemede değişiklik meydana geldi. Bunlardan biri de işsizlik maaşı oldu. Asgari ücrete endeksli olarak hesaplanan işsizlik ödeneği 2022’de yaklaşık 700 TL zamlandı. Peki, işsizlik maaşı kaç TL olacak? İşte, işsizlik maaşı ödeneği hesaplaması…

2022'DE İŞSİZLİK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İşsizlik maaşı da asgari ücretle birlikte yükseliş yaşayacak. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor.

Buna göre 2021'de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 TL’ye, orta kademede 1.688,91 TL’ye, en yüksek de 2 bin 840,28 TL’ye çıkmıştı. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2137 TL, orta kademe işsizlik maaşı 2541 TL en yüksek işsizlik maaşı da 4272 TL oldu.







