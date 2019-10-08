İşsizlik maaşı kimler alabilir? İşsizlik maaşı için nereye başvurmalıyım?

Posta.com.tr

İşçilerin işten çıkması veya çıkarılmasıyla birlikte en çok karşılaştığımız durumlardan birisi işsizlik maaşı alıp alamayacaklarıdır. İşçilerin işten çıkarılmalarıyla 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvurmaları ile birlikte eğer işsizlik maaşı alma şartlarını karşılıyorlarsa bu maaş yatırılmaya başlanacaktır.

İşsizlik maaşı alabilmek için birtakım şartların oluşması gerekir. İşsizlik maaşı alabilmek için öncelikle iş sözleşmesinin işçi tarafından veya işçinin kusuru nedeniyle sonlandırılmamış olması gerekir. Belirtmekte fayda var ki eğer işçi işten, iş kanununda sayılan haklı sebepler ile çıkmış olursa işsizlik maaşına hak kazanabilecektir. İşsizlik maaşı alabilmek için aranan ikinci şart ise işsiz kalmadan önceki son 120 günde sigorta priminin yatırılmış olmasıdır. Gerekli olan üçüncü şart, işçinin işsiz kalmadan önceki 3 yıl içerisinde 600 günlük işsizlik sigortası primi ödemiş olmaktır.

Yukarıdaki bu şartların sağlanmasıyla birlikte işçi, işten çıkış belgesini aldıktan sonra 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine veya internet ortamından yine bu birime başvurarak kendisine işsizlik maaşı bağlanmasını talep etmelidir.

İşsizlik maaşı ile birlikte kişiye yalnızca aylık maaş bağlanmaz. İşsizlik maaşı bağlanan kişiye aynı zamanda genel sağlık sigortası primleri, yeni bir iş bulma gibi olanakların yanı sıra meslek edinme, geliştirme ve yetiştirme gibi eğitimler de verilebilir.

İşsizlik maaşı ne kadardır?

İşsizlik maaşının belirlenmesinde önemli olan durum son 4 aylık sigortaya bildirilen brüt ücrettir. Son 4 ay asgari ücretle çalışan kişinin hesaplanan işsizlik maaşı miktarı 1015,59 TL’dir. Son 4 ay 3500 TL ile çalışan kişinin hesaplanan işsizlik ücreti 1389,37 TL’dir. Son 4 ayda 6000 TL ile çalışan kişinin hesaplanan işsizlik maaşı ise 2031,19 TL’dir.

İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

İşsizlik maaşının süresi vardır ve bu süre içerisinde belirli şartlara uyulması gereklidir. İşsizlik maaşının alınma süresini işçinin son 3 yıl içerisinde işsizlik sigorta priminin ne kadarının yatırıldığı belirler. Buna göre;

• Son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışan ve işsizlik sigortası primi yatırılmış olan kişilere 180 gün,

• Son 3 yıl içinde 900 gün sigortalı olarak çalışan ve işsizlik sigortası primi yatırılmış olan kişilere 240 gün,

• Son 3 yıl içinde 1080 gün sigortalı olarak çalışan ve işsizlik sigortası primi yatırılmış olan kişilere 300 gün süreli işsizlik maaşı ödemesi yapılacaktır.

İşsizlik maaşı hangi durumlarda kesilir?

İşsizlik maaşı bazı durumlarda İŞKUR tarafından kesilir. Bu durumlardan biri, kişinin İŞKUR müfettişlerince veya kamu idarelerinin denetim elemanları ile işsizlik maaşı alınan sürede kayıtsız çalıştığının tespit edilmesidir; böyle bir durumda işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir. Bir diğer kesilme durumu ise İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştığı işin şartlarına benzer bir işi haklı bir sebep olmaksızın reddetmesidir. Bu durumda işsizlik ödeneği yine aynı şekilde tekrar başlatılmamak üzere kesilir. Ayrıca eğer kişinin işsizlik maaşı alırken emekli olması ve emeklilik maaşının yatmaya başlaması durumunda işsizlik ödeneği de kesilecektir. İŞKUR tarafından meslek edinme veya geliştirme eğitimi alınması için davet edilen kimseler bu davet sonucu haklı bir sebebe dayanmadan eğitimlere katılmazlarsa bu süre içerisinde de işsizlik maaşları kesilir. Eğitimlere katılım sağlamaları halinde işsizlik ödemesi devam edecektir.

İşsizlik maaşı tekrar alınabilir mi?

İşsizlik maaşı alınırken belirlenen süreler dolmadan başka işe başlanılması halinde kalan süre hakkınız saklı tutulacaktır. Yeniden işe giren ve işsizlik maaşından yararlanmak için gerekli olan şartlar yerine getirilmeden tekrar işten çıkarılan ve işsiz kalan işçi daha önceden hak edilen işsizlik maaşı süresi doluncaya kadar işsizlik maaşını alabilecektir.





Bu haberi de okudular İshale ne iyi gelir? İshali kesen besinler