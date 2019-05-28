Ramazan Bayramı’na çok az bir süre kala internette maaş ödemeleri ile ilgili tarihler merak ediliyor. Peki, İşsizlik maaşı ne zaman verilecek? İşsizlik maaşı bayram öncesi verilecek mi? İşte detaylar…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin, 31 Mayıs Cuma günü yapılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yazılı açıklamasında, Ramazan Bayramı’nın 4 Haziran’a denk gelmesi nedeniyle 5 Haziran’da ödenmesi gereken işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin ödeme gününün 31 Mayıs’a alındığını kaydetti. Bu sayede işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananların, ödemelerini bayram öncesi alabileceğini belirten Selçuk, halkın her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Bakan Selçuk, ayrıca nüfus cüzdanlarıyla PTT şubelerine başvurularak, ödemelerin alınabileceğini kaydetti.