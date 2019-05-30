İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramına çok az bir süre kaldı, bayram tatili içinse sayılı saatlerin içerisindeyiz. Milyonlarca çalışan 9 günlük bayram tatiline giriyor. İşsiz vatandaşların gözü kulağı ise işsizlik maaşlarında... 9 günlük tatil nedeniyle işsizlik maaşlarının ne zaman yatacağı gündem olmuş durumda... işte detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yazılı açıklamasında, Ramazan Bayramı’nın 4 Haziran’a denk gelmesi nedeniyle 5 Haziran’da ödenmesi gereken işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin ödeme gününün 31 Mayıs’a alındığını kaydetti. Bu sayede işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananların, ödemelerini bayram öncesi alabileceğini belirten Selçuk, halkın her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Bakan Selçuk, ayrıca nüfus cüzdanlarıyla PTT şubelerine başvurularak, ödemelerin alınabileceğini kaydetti.