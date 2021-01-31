İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarih belli oldu
Ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Şubat’ta hesaplara yatırılacak.
31 Ocak 2021, Pazar 11:24 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
'Ocak ayına ilişkin ödemeler 5 Şubat 2021 tarihinde yapılacak'
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.
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