Ekonomi İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarih belli oldu

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarih belli oldu

Ekonomi

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarih belli oldu

Ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Şubat’ta hesaplara yatırılacak.

31 Ocak 2021, Pazar 11:24 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

'Ocak ayına ilişkin ödemeler 5 Şubat 2021 tarihinde yapılacak'

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

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