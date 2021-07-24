İşsizlik maaşında tüm detaylar! 10 ayda 28 bin 400 lira...

Devlet, farklı nedenlerle işinden olan sigortalıların işlerini kaybetmelerinden dolayı uğradıkları gelir kaybını bir süre ve belirli bir ölçüde karşılıyor. Buna ‘işsizlik maaşı’ deniyor.

KÇÖ’DEN SONRAKİ HESAP

İstifa eden, emeklilik nedeniyle işten ayrılan, yaş dışı diğer şartları tamamlayarak istifa eden işçi prim şartlarını sağlasa da işsizlik maaşı alamaz. Ancak kendi istek ve kusuru olmaksızın (haksız yere) işini kaybetmiş, son 3 yılda adına en az 600 gün işsizlik sigorta primi ödenmiş, işten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olanlar da alabiliyor.

600 gün şartı Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) alınmaya başlanan tarihte sağlanıyorsa, bu kişilerin KÇÖ’den sonra haksız yere işten çıkarılması halinde işsizlik maaşı ödenir. Ayrıca askere gitmek için işten ayrılan, askerden döndükten sonra İşkur’a başvurup maaş alabilir.

KAÇ AY ALINABİLİYOR?

Adına en az 600 gün prim ödenene 6 ay, 900 gün prim ödenene 8 ay, 1080 gün prim ödenene ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı bağlanıyor. Kısa çalışmada ve ücretsiz izinde geçen süreler, işsizlik maaşından düşülmüyor. İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra ‘30 gün içinde’ İşkur’a başvurmak şart. ‘iskur.gov.tr’ adresi ile ‘e-Devlet üzerinden veya İşkur’a elden başvurulabilir.

1420 LİRADAN BAŞLIYOR

İşsizlik maaşının en düşük tutarı 1.420 lira, en yüksek de 2 bin 840 lira. Yani bu yıl içinde işsiz kalan bir çalışanın, 10 ayda alacağı para maksimum 28 bin 400 lira olacak. 6 ay en düşükten maaş alanın eline ise toplamda 8 bin 520 lira geçecek.

BEDAVA SAĞLIK HİZMETİ

İşlemler, işsizin yapmış olduğu başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılıyor. İşsizlik maaşı, kimlik kartıyla herhangi bir PTT şubesine başvurarak her ayın 5’inde çekilebiliyor. İşsizlik maaşı alınan sürede devlet destekli sağlık hizmeti sağlanıyor. Bundan eş ve çocuklar da yararlanıyor.

HANGİ HALLERDE KESİLİR?