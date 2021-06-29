İşsizlik ödeneği bitti mi? Nakdi ücret desteği uzar mı?

﻿﻿Nakdi ücret desteği bu yıl asgari ücrete yapılan zamla birlikte artmış ve günlük 47.70 TL'ye yükselmişti. Mayıs ayında sona ermesi beklenen işsizlik ödeneğinin süresi uzatılarak 30 Haziran tarihinde biteceği duyurulmuştu. İşret edilen tarihin gelmesiyle nakdi ücret desteğinin uzayıp uzamayacağı merak konusu oldu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BİTTİ Mİ? NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZAR MI?

Koronavirüs ekonomik tedbirleri arasında yer alan nakdi ücret desteğinden (İşsizlik ödeneği) pandemi nedeniyle ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan çalışanlar faydalanıyor.

İlk olarak 17 Nisan 2020 tarihinde verilmeye başlanan nakdi ücret desteğinin 17 Mayıs 2021 tarihinde sona ereceği duyurulmuştu ancak bu süre 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

Pandemi sürecinde bir nebze de olsa işinden ayrılan vatandaşların nefes almasını sağlayan işsizlik ödeneğinin uzayıp uzamayacağı konusunda bir açıklama gelmedi. Nakdi ücret desteğinin uzadığına dair bir bilgi gelmemesi halinde Haziran ayı ödemeleri Temmuz ayının başında son kez hesaplara yatmış olacak.

2021 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Yıl başında asgari ücrete yapılan zamla birlikte ücretsiz izne çıkarılan işçilerin aldığı nakdi ücret desteği günlük 39.24 TL'den 47.70 TL'ye yükseldi. Bütün ay boyunca nakdi ücret desteğinde olan bir işçinin eline geçecek net tutar da 1168 TL'den 1420 TL (brüt 1431 TL) yükseldi.