İşsizlik sigortası yaptırın, işsizken ödemelerinizi düşünmeyin

İşsizlik sigortası sayesinde aylık geliri devam eden sigortalı, poliçesine göre aylık sabit giderleri ve kredi kartı ödemeleri için teminat yaptırabiliyor. İşsizlik sigortaları sayesinde, işsizlik, yaşam kaybı, sakatlık gibi hayatın beklenmedik durumlarına karşı, kredi kartı ödemeleri, kredi borçları ve bunun gibi kişisel finansal yükümlülükleri teminat altına alınıyor. Bu özellikleri ile işsizlik sigortaları, öncelikle bireyleri koruma amacına hizmet ediyor. Diğer taraftan kredi/kredi kartı kullandıran kurumlar açısından da borcun geri dönüşü konusunda karşılaşılabilecek muhtemel riskler minimuma indiriliyor.

6 ay boyunca aralıksız çalışılmalı

İşsizlik durumu, sigortalının riskin gerçekleştiği andaki istihdam durumuna göre belirleniyor. İşsizlik Sigorta’sı kapsamında ücretli çalışanlara istekleri dışında işsiz kalmaları durumunda, serbest meslek sahibi ve devlet memuru olanlara geçici sakatlık durumunda, emekli çalışanlara ise hastaneye yatırılmaları durumunda tazminat ödeniyor. Sigortalılar işsizlik ürünleriyle uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayabiliyor; bu zor dönemleri ürünlerin sağladığı destek ile daha kolay atlatıp hayat standartlarını devam ettirebiliyor. Ayrıca, kendilerine en uygun iş pozisyonlarını aramak için zamana sahip oluyorlar.

Kredi kartı ekstresindeki harcamalar güvence altında

Aksigorta Banka Kanal Yönetimi Grup Müdürü Tolga Güneş, Aksigorta Kredi Kartı İşsizlik Sigortası ürünüyle işsiz kalınması durumunda bu ürün tüm Akbank kredi kartlarına ait son ekstrede yer alan masrafları, bekleyen ve ötelenen taksitleri, karşılaşılabilecek risklere karşı teminat altına aldıklarını söylüyor. Sadece özel sektör bordrolu çalışanların değil, devlet memurları, serbest meslek sahipleri ve emekli çalışanların da mesleklerine uygun olarak teminatlardan yararlanabileceğini söyleyen Güneş, sigortalıların, iş hayatına verdiği molalarda, kredi kartı borcunu ödeme kaygısını ortadan kaldırarak zor günleri atlatmalarını kolaylaştırdığını belirtiyor.

Teminat kapsamı dışında kalan haller

İşveren ile anlaşarak veya isteyerek işten ayrılma ya da işsizlik tazminatı için başvurduktan sonra ücret alarak çalışmaya devam etme durumları teminat dışında kalıyor. İş yerinde altı ayı tamamlamadan işsiz kalanlara ödeme yapılmıyor. Bu kurallar, doğru tazminat ödemesi yapılması açısından önemli. Poliçelerde teminat ve özel şartlar detaylı olarak yer alıyor. Müşterilerin bu şartları okumaları gerekiyor.

İşsizlik sigortası ne zaman yapılmalı?

Çalışanlar için işsiz kalma riski her dönemde var. Ayrıca söz konusu durum her meslek grubundan bireyleri de kapsayan bir risk. Bu nedenle çalışma hayatına başlayan her özel sektör çalışanının bu sigortaları alması önemli avantajlar sağlıyor. Bireylerin düşük primlerle, her an karşılarına çıkabilecek olan işsizlik sorununa karşı yaşam standartlarını güvenceye almaları önem taşıyor. İşsizlik sigortasının aktif çalışma hayatındayken ve herhangi bir sıkıntı olmasını beklemeden yapılması gerekiyor.