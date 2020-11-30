İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacak.
30 Kasım 2020, Pazartesi 11:06 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Ödemeler banka hesaplarına yatıralacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak" dedi.