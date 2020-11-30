Ekonomi İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Ekonomi

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacak.

30 Kasım 2020, Pazartesi 11:06 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Ödemeler banka hesaplarına yatıralacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak" dedi. 

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