İştahı bıçak gibi kesiyor, bunu yiyen kolayca zayıflıyor

Takviyelerden sihirli diyetlere kadar, kilo verme sektörü, hedef kilonuza kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olmayı vaat eden ürün ve programlarla doludur ancak gerçek şu ki, kilo vermek çoğunlukla sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin bir kombinasyonu sayesinde vücudunuzda daha az kalori birikmesini sağlamanızla gerçekleşir. Kilo vermenin önündeki en büyük engellerden biri de açlık duygusudur.

Kısa yoldan kolayca kilo vermenize yardımcı olacak sihirli bir diyet hapı olmasa da, daha az aç hissetmenize yardımcı olmak için yemeklerinize doğal iştah kesiciler eklemek bu etkiyi yaratabilir. ve bu da gün içinde daha az kalori tüketmenizi sağlar.

İster biraz kilo vermeye çalışıyor olun, ister sadece beslenmek için daha sağlıklı yollar arıyor olun, açlık hissiyatı başınıza bela olabilir.

Bununla birlikte iştahı kontrol etmek çok basit olabilir. Bazı ipuçlarına dikkat ederek gün boyu tok hissetmeyi sağlayabilirsiniz ayrıca iştahı bıçak gibi kesen doğal besinlerden faydalanabilirsiniz.

AÇLIK HİSSİNİ AZALTMAK İÇİN İPUÇLARI

Açlık hissini bıçak gibi kesen besinlere geçmeden önce bu konuda oldukça etkili bu birkaç yönteme de mutlaka göz atın. Bu basit yöntemler, kilo verme ve iştah bastırma konusunda oldukça faydalı olacaktır.

Daha fazla protein ve sağlıklı yağ tüketin: Tüm yiyecekler açlığı eşit olarak tatmin etmez. Karbonhidratlarla karşılaştırıldığında , protein ve belirli yağlar açlığı gidermek ve insanları daha uzun süre tok tutmak için daha etkilidir.

Tüm yiyecekler açlığı eşit olarak tatmin etmez. Karbonhidratlarla karşılaştırıldığında , protein ve belirli yağlar açlığı gidermek ve insanları daha uzun süre tok tutmak için daha etkilidir. Her yemekten önce su için : Yemekten hemen önce büyük bir bardak su içmek hemen daha az yemek yemenizi hem de daha hızlı tok hissetmenizi sağlar.

: Yemekten hemen önce büyük bir bardak su içmek hemen daha az yemek yemenizi hem de daha hızlı tok hissetmenizi sağlar. Daha fazla lifli gıdalar yiyin: Lif, diğer gıdalar gibi parçalanmaz, bu nedenle vücutta daha uzun süre kalır. Bu, sindirimi yavaşlatır ve insanların gün boyunca tok hissetmelerini sağlar.

Lif, diğer gıdalar gibi parçalanmaz, bu nedenle vücutta daha uzun süre kalır. Bu, sindirimi yavaşlatır ve insanların gün boyunca tok hissetmelerini sağlar. Yemekten önce egzersiz yapın: Egzersiz başka bir sağlıklı ve etkili iştah kesicidir. 20 farklı çalışmaya dayanan bir inceleme , iştah hormonlarının egzersizden hemen sonra, özellikle de yüksek yoğunluklu egzersizlerden sonra baskılandığını buldu.

Egzersiz başka bir sağlıklı ve etkili iştah kesicidir. 20 farklı çalışmaya dayanan bir inceleme , iştah hormonlarının egzersizden hemen sonra, özellikle de yüksek yoğunluklu egzersizlerden sonra baskılandığını buldu. Dikkatli yeme ve farkındalık: Beyin, bir kişinin ne ve ne zaman yiyeceğine karar vermede önemli bir oyuncudur. Kişi yemek sırasında televizyon izlemek yerine yediklerine dikkat ederse daha hızlı bir şekilde doyar ve daha uzun süre tok hisseder.

Beyin, bir kişinin ne ve ne zaman yiyeceğine karar vermede önemli bir oyuncudur. Kişi yemek sırasında televizyon izlemek yerine yediklerine dikkat ederse daha hızlı bir şekilde doyar ve daha uzun süre tok hisseder. Şok diyetler: Yiyecek tüketimini çok fazla kısıtlamak, aşırı yemenin tekrarlamasına neden olabilir. Bunun yerine, iyi miktarda doğru gıdaları yemek, gün boyunca açlığı ve yeme isteğini azaltabilir.

AÇLIK HİSSİNİ BIÇAK GİBİ KESEN BESİNLER

Bu kürler mideniz guruldamaya başlamadan sizin imdadınıza yetişebilir. Az kalorili diyetlerle uyumlu bu mucize besinler, açlık hissini yok eden harika atıştırmalıklardır. Günlük beslenmenize dahil ederek rahatça kilo verebilirsiniz.

Yemeklerden önce ayva-tarçın püresi:

Ayvayı rendeleyerek 2 kaşık tarçınla karıştırın. Bu kür iştahı bıçak gibi kesiyor. Düşük kalorili bol lifli ayvanın içindeki bileşenler, tarçının güçlü etkileriyle birleşince saatlerce tokluk hissetmenize neden oluyor. Kan şekeri üzerindeki olumlu etkilerine ek olarak, araştırmalar , tarçının midenizdeki yiyeceklerin boşalmasını geciktirmenize ve sizi daha uzun süre tok tutmanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Yemeklerden önce dereotu:

Yemeklerden önce dereotu tüketerek fazla kilolarınızla mücadele edebilirsiniz. Uzmanların önerdiği dereotu, yemeklerden 15-20 dakika önce tüketildiğinde yemeklerden alınan kalorili azaltıyor ve daha az tüketmenizi sağlıyor.

Günde 3-4 tane badem:

Sadece bir avuç badem, zengin bir antioksidan, E vitamini ve magnezyum kaynağıdır - ve kalıcı güce sahip doğal bir iştah kesicidir. 2006 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bademlerin insanlarda tokluk hissini arttırdığı ve kilo yönetimine yardımcı olduğu gösterilmiştir.

2 kaşık yoğurt ve zencefil rendesi:

Mideniz guruldamaya başladığında iştahınızı kesecek diğer bir mucize ise yoğurt ile zencefildir. Bu karışım, şaşırtıcı şekilde vücuda enerji veren ve sindirimi yavaşlatan bir uyarıcı olarak çalışır, böylece iştahınızı bastırmanın doğal bir yolu için sizi daha az acıktırır.

Her sabah haşlanmış yumurta:

A﻿﻿raştırmalar, kahvaltıda bir veya iki yumurta yemenin, aynı miktarda kalorili bir simit yemeye kıyasla 24 saat içinde daha tok hissetmenize yardımcı olabileceğini göstermiştir. Aynı çalışmada, yumurta yiyenler, daha uzun süre tok hissederek simit yiyenlere göre bir gün boyunca ortalama 330 daha az kalori aldılar.

Haşlanmış tatlı patates:

Gıda bilimcilerine göre, tatlı patatesler, sindirim enzimlerine direnen özel bir nişasta türü içerir , bu da onların midenizde daha uzun süre kalmasını sağlar ve bu nedenle sizi tok tutar, bu da iştahınızı bastırmaya yardımcı olur. Ayrıca, A vitamini ve C vitamini ile doludurlar!

Peynir yerine soya peyniri tüketin:

Zengin bir bitki bazlı protein kaynağı olan tofu, sadece vejetaryenler için değil! Tofu, iştahı bastırdığı ve gıda alımını azalttığı gösterilen genistein adı verilen bir izoflavonda yüksektir. Bu iştahı keser uzun süren tokluk sağlar.

1 kaşık dövülmüş keten tohumu:

Çözünür lif ve esansiyel yağ asitlerinin besleyici bir karışımı ile keten tohumu, yoğurdunuza, smoothie'nize veya salatanıza mükemmel bir katkı sağlar. İnsan vücudu tüm keten tohumlarını sindiremediğinden, önce onları öğüttüğünüzden emin olun . Doğal bir iştah kesici olarak 1-2 saat daha fazla tok hissetmenize destek oluyor.

İçeceklerinizin içine biraz peynir altı suyu proteini ekleyin.

Protein iştah kesici olarak bilinir, ancak peynir altı suyu proteini tam bir iştah kesicidir. Araştırmalar, insanların peynir altı suyu proteinli içecekten sonra uzun süre tok kalarak önemli ölçüde daha az kalori tükettiklerini gösteriyor



