İştahınızı bıçak gibi kesecek yiyecekler

Yapılan araştırmalar sonucunda sabah kahvaltısında yumurta yemek, tok tutuyor ve zayıflamaya yardımcı oluyor. Sadece 70 kalori olan yumurtanın içerisindeki 6 gram protein kendinizi daha uzun süre tok hissetmenize neden oluyor. Ayrıca yumurta enerjiyi de artırıyor.

Avokado

Avokadonun içindeki tekli doğmamış yağ, potasyum, E vitamini ve folik asit, diğer besinlere nazaran daha çabuk doyuruyor ve uzun süre tok tutuyor.

Kuru baklagiller

Mercimek ve fasulyeden günde sadece 3 kaşık bile almanız iştahınızı kontrol etmenizi sağlar. Günde 3 yemek kaşığı tüketilen bu besinlerden günde 7 gram protein alınıyor.

Kuru yemişler

Özellikle ceviz, badem ve fıstık kolesterolünüzü düşük tutmanıza yardımcı olur. Ara öğünler için idealdir. Açlığınızı bastırmanıza yardımcı olarak iştahınızı dengeler. Bu üçlüyü fazla kalori içerdiği için az tüketmeye özen gösterin.

Nane

Nane hem sakinleştirir hem de tok kalmanızı sağlar. Çalışma odanızda nane içerikli bir mum yakabilir ya da gün içerisinde acıktığınızı hissettiğiniz zaman ara öğün tüketmek yerine nane çayı içebilirsiniz.

Yağlı balık

Yağlı balıklar uzun süre tok kalmanızı sağlar. İçerisinde yüksek miktarda Omega-3 barındırmaları, aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinizi de en aza indirir. Somon, ton, sardunya, uskumru ve ringa gibi yağlı balıklar yüksek miktarda Omega-3 içerir.

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