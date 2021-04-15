İştahsız çocuğu yemeye teşvik etme yolları

YEME DÜZENI OLUŞTURUN





Çocuklar rutini sever, bu şekilde daha rahat yeme alışkanlığı kazanırlar. Çocuklarda bazal metabolizma hızlı olduğu için 3 ana öğün ve 2 ara öğün uygun rutindir. Çocuk bir öğünü yemediyse bir sonraki öğüne kadar bekleyin, ısrarla yedirmeye çalışmayın. Beklemek, çocukta açlık-tokluk hissinin gelişmesi için önemli.





UYGUN ORTAM HAZIRLAYIN





Çocuklar görerek ve taklit ederek öğrenirler. Yemek yiyen insanları gördüklerinde yemeğe daha hevesli olurlar. Tek başına ona ayrı öğünler hazırlamak izolasyon duygusu yaratır. Bu da iştahsızlık için ana nedenlerden biridir. Küçük çocuklar, mama sandalyesinde ya da anne-baba kucağında; daha büyük çocuklar uygun boyutta sandalyede oturarak yemek yemeli. Yemek kasesi ile çocuğun peşinden koşarak ya da kanepede yedirmeye çalışmak uygun olmayan yedirme şekilleridir. 3FIRSAT SUNUN Mümkün olduğunca bebeğin kendisini beslemesine izin verin. Kaşığı kullanmaya hazır olmayan bebeklere eliyle yiyebileceği yumuşak, rahat ezilebilen besinler verin. Kaşığı tutabilen bebeklerde iki kaşık yöntemini kullanın, yani bebek kendi kaşığıyla yerken bir yandan da siz kaşıkla onu destekleyin.





SÜREYI SINIRLANDIRIN





Yemeği 30 dakikayla sınırlandırmak mücadelenin ve uygunsuz davranışların önüne geçer. Yemeği reddediyor, yemeği atıyor, yemeği döküyorsa yemek saatini bitirin ve bir sonraki öğüne kadar bekleyin.





TELEFONLA OYALAMAYIN





Mümkün olduğunca yemek masasında oyuncak, televizyon, telefon, tablet bilgisayar bulundurmayın. Bu araçları, yemek yedirmek için kullanmayın. Oyalama amaçlı kullanılan araçlar nedeniyle çocuk bilinçli bir şekilde ne yediğinin ve ne kadar yediğinin farkına varamaz. Bu da ileriki yaşantısında bilinçsiz yemek yeme alışkanlığına, kilo problemine yol açabilir.





CEZA YA DA ÖDÜL VERMEYİN





Gıdaları çocuğunuzun hoşlanacağı şekillerde hazırlayın. Yemek davranışları hakkında olumsuz yorum yapmayın. Çocuğunuzu başkasıyla kıyaslamak, tehdit etmek, korkutmak özgüven duygusunu zedeler. Her çocuk kendine özeldir ve çok güzeldir. Çok iştahlı her şeyi yiyen, damak zevki olmayan çocukların da ileride obezite açısından riskli olduğunu düşünün. Yemek yediği için çocuğunuzu ödüllendirmeyin. Mümkün olduğunca doğal olun. Çocuğunuza sağlıklı yiyeceklerin faydalarından, vücudumuzu güçlendirdiğinden, büyümeyi sağladığından bahsedin. Çocuğunuz yemeği reddettiğinde de kızma, zorlama gibi tepkili davranışlardan kaçının. Bu tarz davranışlar çocuklarda yemek yemeyi ceza-ödül gibi algılamasına neden olur. Bu da yine ileride kilo problemi yaşamasına neden olur.





ATIŞTIRMALIKLARA DİKKAT





Çocuğun aç olduğunu hissetmesi onun yemek yemesini kolaylaştırır. Bu nedenle çocuğa öğünler arasında özellikle tatlı atıştırmalıklar vermeyin. Tatlı baskın bir tat olduğu için çocuğunuz sağlıklı gıdaların tadını, lezzetini alamaz, sadece tatlı gıdalara yönelir.