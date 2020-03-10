İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 16 öğretim üyesi alıyor. İşte başvuru şartları ve detaylar...
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 6 farklı bölüme 16 öğretim üyesi alacak. Öğretim üyesi ilanının sona ereceği tarih ve başvuru detayları belli oldu.
10 Mart 2020, Salı 16:43 Son Güncelleme:
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 16 öğretim üyesi alımı için ilan açtı. “2547 Sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü, Özel Hukuk Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Temel Eğitim Bölümü ve Çeviribilim Bölümü olmak üzere devamlı statüde çalıştırılmak için 16 öğretim üyesi alacak.