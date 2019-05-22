İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nden geçilen ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 Sayılı Kanun’un ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır." diye belirtildi.

İlana başvuru yapmak isteyenler "İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusunu yöneltiliyor.

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