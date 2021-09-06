Türkiye İstanbul Aksaray metrosu sular altında kaldı

İstanbul Aksaray metrosu sular altında kaldı

Türkiye

İstanbul Aksaray metrosu sular altında kaldı

İstanbul'da Aksaray Metro İstasyonu'nda, temizlik görevlisi yangın söndürme hortumundan su alırken vana kırıldı. Bu nedenle istasyon sular altında kaldı. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

06 Eylül 2021, Pazartesi 21:28 Son Güncelleme:
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Aksaray Metro İstasyonu'nda öğle saatlerinde temizlik görevlisi yangın söndürme borusundan su alırken vana kırıldı. Borudan tazyikli bir şekilde su aktı.

İstasyon bir anda sular altında kaldı. Temizlik görevlisi durumu amirine bildirmesiyle ana vana kapatılarak su akışı durduruldu. Yaşanan olay sonrasında metro seferlerinde aksamalar yaşandı.

Yapılan müdahalenin ardından metro seferleri normale döndü. Yaşanan su baskını yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL (DHA)

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