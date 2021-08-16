İstanbul Akvaryum Kompleksi’nde üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Akvaryum Kompleksi’nde gerçekleştirilen üst düzey atama ile Finans Direktörlüğü görevine Caner Gülbek getirildi. Gülbek, kompleks bünyesinde yer alan Aqua Florya Alışveriş Merkezi, İstanbul Akvaryum ve Crowne Plaza İstanbul Florya otelinin tüm finansal süreçlerinin sorumluluğunu üstlenecek. Marmara Üniversitesi’ndeki İngilizce iktisat öğreniminin ardından Western Carolina Üniversitesi’nde (ABD) Yüksek Lisans (MBA) eğitimini tamamlayan Caner Gülbek, bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. Gülbek, Türk Henkel Grubu, Doğan Holding ve Gedik Yatırım Holding gibi şirketlerde de finans alanında üst düzey yöneticilik görevleri yaptı.

AA