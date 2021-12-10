Türkiye İstanbul Anadolu Yakası’nda bir anda çıkan fırtına etkili oldu

İstanbul Anadolu Yakası’nda bir anda çıkan fırtına etkili oldu

Türkiye

İstanbul Anadolu Yakası’nda bir anda çıkan fırtına etkili oldu

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtınanın etkisiyle Maltepe D-100 Karayolu’nda aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine devrildi. Araç sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kadıköy’de ise motokuryeler fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

10 Aralık 2021, Cuma 22:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Anadolu Yakası’nda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde rüzgarın şiddetine dayanamayan aydınlatma direği seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Araç sürücüsü Yusuf Yıldırım, kazayı yara almadan atlatırken araçta hasar meydana geldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yusuf Yıldırım, "Yolda ilerlerken rüzgar nedeniyle elektrik direğini bir anda üzerimizde bulduk. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ekipler de geldi direği kaldırdı şu anda. Enkazı da şurada. Bizde bir şey yok, sadece korku var şu an. Aracımız zarar gördü. Allah’tan ortamıza çakılmadı" dedi.

Öte yandan, Kadıköy Fikirtepe’deki motokuryeler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Teslimata gidemeyen kuryelerin motosikletleri devrildi. Yağışın etkisiyle de Maltepe D-100 Karayolu’nda trafik yoğunluğu daha da arttı.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hasan Fehmi Güneş
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Bir o eksikti
Rauf Tamer
Şirin Sever
‘Altın Kelebek’in en güzel yanı neydi?
Şirin Sever
Hakan Çelik
530 yıldır birlikteyiz
Hakan Çelik
Banu Şen
Güneşin, mavinin ve yeşilin boyadığı kent: Muğla
Banu Şen
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü