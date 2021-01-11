İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da arsa fiyatları yüzde 47 oranında arttı
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da son 1 yılda arsa fiyatları %17 ile %47 arasında artış gösterdi. Arazi fiyatları ise %20 ile %30 arasında artış yaşandı.
11 Ocak 2021, Pazartesi 10:15 Son Güncelleme:
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını süreciyle birlikte müstakil evler büyük ilgi görürken, arazi ve arsa fiyatları da artıyor.
Endeksa verilerine göre konut imarlı arsa fiyatlarında 5 büyük il içerisinde en fazla artış görülen iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Ankara olurken, Arsa fiyatları son 1 yılda İstanbul'da %47, Antalya'da %38, Ankara'da ise %28 artış gösterdi. Kasım sonu itibarı ile İstanbul'da arsaların metrekare fiyatı 996 TL, Antalya'da 627 TL, Ankara'da ise 360 TL oldu.
İstanbul
Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 996
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 47
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 109
Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 20
Ankara
Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 360
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 28
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 42
Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 24
İzmir
Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 915
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 20
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 77
Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 28
Bursa
Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 793
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 14
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 22
Antalya
Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 627
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 38
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 30