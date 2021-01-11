Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını süreciyle birlikte müstakil evler büyük ilgi görürken, arazi ve arsa fiyatları da artıyor.

Endeksa verilerine göre konut imarlı arsa fiyatlarında 5 büyük il içerisinde en fazla artış görülen iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Ankara olurken, Arsa fiyatları son 1 yılda İstanbul'da %47, Antalya'da %38, Ankara'da ise %28 artış gösterdi. Kasım sonu itibarı ile İstanbul'da arsaların metrekare fiyatı 996 TL, Antalya'da 627 TL, Ankara'da ise 360 TL oldu.

İstanbul

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 996

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 47

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 109

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 20

Ankara

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 360

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 28

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 42

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 24





Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 915

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 20

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 77

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 28





Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 793

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 14

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 22





Antalya

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 627

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 38

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 30