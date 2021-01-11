Ekonomi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da arsa fiyatları yüzde 47 oranında arttı

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da arsa fiyatları yüzde 47 oranında arttı

Ekonomi

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da arsa fiyatları yüzde 47 oranında arttı

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da son 1 yılda arsa fiyatları %17 ile %47 arasında artış gösterdi. Arazi fiyatları ise %20 ile %30 arasında artış yaşandı.

11 Ocak 2021, Pazartesi 10:15 Son Güncelleme:
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını süreciyle birlikte müstakil evler büyük ilgi görürken, arazi ve arsa fiyatları da artıyor.

Endeksa verilerine göre konut imarlı arsa fiyatlarında 5 büyük il içerisinde en fazla artış görülen iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Ankara olurken, Arsa fiyatları son 1 yılda İstanbul'da %47, Antalya'da %38, Ankara'da ise %28 artış gösterdi. Kasım sonu itibarı ile İstanbul'da arsaların metrekare fiyatı 996 TL, Antalya'da 627 TL, Ankara'da ise 360 TL oldu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İstanbul

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 996

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 47

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 109

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 20

Ankara

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 360

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 28

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 42

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 24


İzmir

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 915

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 20

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 77

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 28


Bursa

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 793

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 14

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 22


Antalya

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 627

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 38

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 30

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