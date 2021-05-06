Meteoroloji tarafından hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji, Doğu Anadolu’nun doğusu ile bugün Güney Marmara, Ege’nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç, Doğu Anadolu’nun batı ve kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi. İşte 6 Mayıs 2021 Perşembe hava durumu..

HAVA DURUMU RAPORU- BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bugün güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu,yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 15°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ile İç Ege’nin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 14°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 14°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

ÇORUM 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde doğu kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 20°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 19°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 6°C, 18°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 17°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 12°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MARDİN 18°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



