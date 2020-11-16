İstanbul, Ankara ve İzmir için 16 Kasım hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Kasım hava durumu tahminlerini açıkladı. Bugün hava hangi ilde nasıl olacak? İşte 16 Kasım Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri..
16 Kasım 2020, Pazartesi 10:27 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Kasım 2020 Pazartesi gününe ait hava durumu verilerini açıkladı. MGM günlük 16 Kasım hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı, İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı; Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin bugün (Pazartesi) yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile Ege'nin iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçmesi, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BURSA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Avrupa yakasının kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçmesi, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
İZMİR 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçmesi, güney ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 6°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı geçmesi, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU 2°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE 6°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 12°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 2°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE 9°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra Şırnak ve Hakkari, öğle saatlerinden sonra Van çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAKKÂRİ 2°C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS -5°C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM -4°C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN 0°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 10°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu