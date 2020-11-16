İstanbul, Ankara ve İzmir için 16 Kasım hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Kasım 2020 Pazartesi gününe ait hava durumu verilerini açıkladı. MGM günlük 16 Kasım hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı, İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı; Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin bugün (Pazartesi) yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile Ege'nin iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçmesi, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 15°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Avrupa yakasının kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçmesi, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

İZMİR 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçmesi, güney ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı geçmesi, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 12°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 2°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE 9°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra Şırnak ve Hakkari, öğle saatlerinden sonra Van çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAKKÂRİ 2°C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS -5°C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM -4°C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN 0°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 10°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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