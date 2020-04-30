Sağlık Bakanlığı yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte İstanbul'un corona virüsü (koronavirüsü) vaka yoğunluk haritası...

ZEYTİNBURNU

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.

ANKARA

Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, ‘ailem’ bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

İZMİR

Uygulama vatandaşları corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.

Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.

ANKARA

Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor.

Corona Virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulunduğu bölgeleri gösteren 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına gelen yeni özellik ile sadece yakın çevrenizi değil, tüm illerdeki vaka yoğunluğu da görebiliyorsunuz.

Uygulamada kırmızı renk yüksek riskli bölgeleri, sarı renk orta riskli bölgeleri ve yeşil renk ise az riskli bölgeleri gösteriyor.











