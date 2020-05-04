04.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye İstanbul, Ankara ve İzmir’de taksilerin plaka kısıtlaması sona erdi

İstanbul, Ankara ve İzmir’de taksilerin plaka kısıtlaması sona erdi

Türkiye

İstanbul, Ankara ve İzmir’de taksilerin plaka kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ticari taksilere ilişkin kısıtlama bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş ve ticari taksilerin plakalarının son hanelerine göre gün aşırı olarak trafiğe çıkmalarına ilişkin kısıtlamanın 4 Mayıs 2020 saat 24.00 itibariyle sona ermesine karar verilmiştir" denildi.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 23:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla daha önce Bakanlığımızca Ticari Taksilerle ilgili bir genelge gönderilmişti. Söz konusu genelge ile 30 Mart 2020 tarihinden itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre kısıtlamaya gidilmişti.

Ticari taksilere ilişkin kısıtlama bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş ve ticari taksilerin plakalarının son hanelerine göre gün aşırı olarak trafiğe çıkmalarına ilişkin kısıtlamanın 4 Mayıs 2020 saat 24.00 itibariyle sona ermesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Valiliklerce Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca daha önceki gönderilen genelgedeki belirtilen uygulamanın sona erdirilmesi yönünde karar alınarak, uygulamanın bu doğrultuda yapılması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi" denildi.


İlgili Haberler
Seyahat yasağı genelgesi yayımlandı: İşte tüm detaylarTürkiye'de corona virüste son durum



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Hyundai İ20 çok ses getirecek
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Torun Maya yasakları aştı, görmeyen Amelie’ye ulaştı
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Seyahat yasağı genelgesi yayımlandı: İşte tüm detaylar