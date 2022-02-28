Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 12-18 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı; son 1 haftada 717,58'den 617,50'ye, Ankara'da 1323,97'den 1216,83'e, İzmir'de 1017,38'den 776,25'e düştü.

Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller; 74,88 ile Bingöl, 82,88 ile Şırnak ve 86,59 ile Van oldu.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir ve Artvin olduğunu açıkladı. Ayrıca Amasya, 1961,64 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.

ZİRVEDE AMASYA VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. Vaka yoğunluğu en çok artan il geçen hafta olduğu gibi yine Amasya oldu. Kentte 1358,06 olan vaka sayısı 1961,64'e yükseldi. Vakaların arttığı kentte cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu dikkat çekti.

ANKARA, (DHA)

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