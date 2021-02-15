İstanbul Arel Üniversitesi 32 akademik personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü şu açıklamayı yaptı:

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek aşağıda adresi belirtilen Personel Daire Başkanlığı'na ileteceklerdir.

15 Şubat'ta başlayan başvurular 1 Mart'ta sona erecek.

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