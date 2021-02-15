Türkiye İstanbul Arel Üniversitesi 32 akademik personel alıyor

İstanbul Arel Üniversitesi 32 akademik personel alıyor

Türkiye

İstanbul Arel Üniversitesi 32 akademik personel alıyor

İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel almak için ilan verdi. İlana göre 32 personel alınacak. İşte başvuru detayları.

15 Şubat 2021, Pazartesi 18:44 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü şu açıklamayı yaptı:

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek aşağıda adresi belirtilen Personel Daire Başkanlığı'na ileteceklerdir.

15 Şubat'ta başlayan başvurular 1 Mart'ta sona erecek.

Detaylar için tıklayın.

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