Türkiye İstanbul Arel Üniversitesi 69 akademik personel alacak

İstanbul Arel Üniversitesi 69 akademik personel alacak

Türkiye

İstanbul Arel Üniversitesi 69 akademik personel alacak

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü 69 akademik personel alacağını duyurdu.

10 Kasım 2021, Çarşamba 17:42 Son Güncelleme:
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İstanbul Arel Üniversitesi ilanda belirtilen akülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında akademik personel alacaktır.

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