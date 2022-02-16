Türkiye İstanbul Arel Üniversitesi 75 Akademik Personel alıyor

İstanbul Arel Üniversitesi 75 Akademik Personel alıyor

Türkiye

İstanbul Arel Üniversitesi 75 Akademik Personel alıyor

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü 75 Akademik Personel alacağını duyurdu.

16 Şubat 2022, Çarşamba 17:03 Son Güncelleme:
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İstanbul Arel Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

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