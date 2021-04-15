Türkiye İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alacak

İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alacak

İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

15 Nisan 2021, Perşembe 17:06 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alımı yapacak. İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri ekleyerek aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir" açıklaması yapıldı.

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