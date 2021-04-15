İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alacak
İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.
15 Nisan 2021, Perşembe 17:06 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alımı yapacak. İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri ekleyerek aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir" açıklaması yapıldı.
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