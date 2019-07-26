İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde 139 personelin yeri değiştirildi
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde görevli 139 personelin görev yeri değiştirildi
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Gasp Büro Amirliği'nde görevli emniyet amiri, komiser ve polis rütbesindeki 139 personelin yeri değiştirilerek, ilçe emniyet müdürlüklerine tayin edildi.
30 MEMUR ATANDI
Gerçekleştirilen tayinlerden sonra tamamen boşalan Gasp Büro Amirliği'ne ilk etapta 30 yeni memur atandı.
İHA