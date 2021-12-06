İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu'nda Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı
İstanbullular dikkat! Ataşehir D-100 Karayolu'nda Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. İBB alt geçit çalışması yapıyor. 1. etap çalışması 30 gün sürecek. Trafikte yoğunluk oluştu. İşte detaylar...
06 Aralık 2021, Pazartesi 13:10 Son Güncelleme:
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İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı geçici olarak yan yoldan sağlanırken, yoğun trafik oluştu.
Ataşehir D-100 Karayolu Altıntepe Mevkiinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alt geçit çalışması nedeniyle 05.12.2021 tarihinden itibaren trafik akışı Kartal- Kadıköy istikametinde 3 şerit olarak yan yola alındı.
1. etap çalışmasının 30 gün süreceği öğrenilirken, yapılan çalışma nedeniyle oluşan yoğunluk Kartal'dan başladı.
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