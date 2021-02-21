Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğü'nde istihdam etmek üzere 35 temizlik, güvenlik ve bakım - onarım görevlisi alınacak. Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nün, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğü'nde Sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacak.

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