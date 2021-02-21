Türkiye İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne temizlik, güvenlik ve bakım - onarım görevlisi alınacak

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne temizlik, güvenlik ve bakım - onarım görevlisi alınacak

Türkiye

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne temizlik, güvenlik ve bakım - onarım görevlisi alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğü'nde istihdam etmek üzere 35 temizlik, güvenlik ve bakım - onarım görevlisi alacak.

21 Şubat 2021, Pazar 17:54 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,  İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğü'nde istihdam etmek üzere 35 temizlik, güvenlik ve bakım - onarım görevlisi alınacak. Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nün, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğü'nde Sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacak.

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