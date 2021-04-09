Türkiye İstanbul Atlas Üniversitesi 7 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

İstanbul Atlas Üniversitesi 7 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Atlas Üniversitesi 7 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü 7 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

09 Nisan 2021, Cuma 18:08 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır.

"açıklaması yapıldı.

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