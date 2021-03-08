İstanbul Atlas Üniversitesi 80 öğretim üyesi alıyor
İstanbul Atlas Üniversitesi 80 öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 22 Mart 2021 olarak açıklandı.
08 Mart 2021, Pazartesi 17:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Atlas Üniversitesi 80 öğretim üyesi alacak. İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır" denildi.
Detaylı bilgi için tıklayınız