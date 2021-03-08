Türkiye İstanbul Atlas Üniversitesi 80 öğretim üyesi alıyor

İstanbul Atlas Üniversitesi 80 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

İstanbul Atlas Üniversitesi 80 öğretim üyesi alıyor

İstanbul Atlas Üniversitesi 80 öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 22 Mart 2021 olarak açıklandı.

08 Mart 2021, Pazartesi 17:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Atlas Üniversitesi 80 öğretim üyesi alacak. İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır" denildi.

Detaylı bilgi içi﻿﻿n tıklayınız

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İzmit'ten 40 ülkeye gidecek
Hakan Çelik
Banu Şen
Gün en yükses sesle 'Kadına şiddete hayır' diye haykırma günü
Banu Şen
Şirin Sever
Lütfen indirmeyin!
Şirin Sever
Erkut Can
Bu serbestlik erken oldu galiba
Erkut Can
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
Murat Çelik
Liste başı 9'uncu madde
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Diyarbakır... Mavi mavi...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 2 öğretim görevlisi alacak