Türkiye İstanbul Avcılar'da hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarptı! Yarlılar var

İstanbul Avcılar'da hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarptı! Yarlılar var

Türkiye

İstanbul Avcılar'da hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarptı! Yarlılar var

İstanbul Avcılar'da İETT otobüsü ters yönde giden taksiye çarpmamak için yavaşladığı sırada arkadan hafriyat kamyonu çarptı. İki kadın yolcu kazada yaralandı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 15:50 Son Güncelleme:
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Kaza, Avcılar D-100 Karayolu yan yol Küçükçekmece yönünde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen taksi şoförü, Denizköşkler Mahallesi'nde ters yönde giderken Erkan Cöne yönetimindeki İETT otobüsü aniden yavaşladı.

Arkadan gelen hafriyat kamyonunun sürücüsü Rıza Çelik ise durduramayınca İETT otobüsüne çarptı. Kazada iki kadın yolcu yaralandı. Taksi şoförü kazanın ardından kaçarken ambulanslara alınan otobüsteki iki kadın yolcu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.



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