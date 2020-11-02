Türkiye İstanbul Avcılar'da minarelerden bu anons geçiliyor

İstanbul Avcılar'da minarelerden bu anons geçiliyor

Türkiye

İstanbul Avcılar'da minarelerden bu anons geçiliyor

İstanbul'da corona virüs vakalarının artması üzerine Avcılar'da salgının ilk günlerinde olduğu gibi minarelerden maske, temizlik ve sosyal mesafe uyarısı anonsları yapılıyor.

02 Kasım 2020, Pazartesi 15:24 Son Güncelleme:
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Avcılar Müftüsü Bekir Derin, İçişleri Bakanlığı'nın Diyanet dahil ilgili kurumlara gönderdiği halkın uyarılması konusunda gönderdiği genelge doğrultusunda hareket ettiklerini, öğle saatlerinde herkesin dışarıda olduğunu göz önüne alarak öğle namazının ardından camilerden söz konusu uyarının yapıldığını söyledi. Derin, bu çalışmanın bakanlığın en son talimatlarındaki duyuru kapsamında olduğunu kaydetti.

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Avcılar Müftüsü Bekir Derin, İçişleri Bakanlığı'nın Diyanet dahil ilgili kurumlara gönderdiği halkın uyarılması konusunda gönderdiği genelge doğrultusunda hareket ettiklerini, öğle saatlerinde herkesin dışarıda olduğunu göz önüne alarak öğle namazının ardından camilerden söz konusu uyarının yapıldığını söyledi. Derin, bu çalışmanın bakanlığın en son talimatlarındaki duyuru kapsamında olduğunu kaydetti. Avcılar'da minarelerden corona virüs uyarıları tekrar başladı.

"İnşallah birlikte başaracağız" 

Yaya trafiğinin yoğun olduğu ilçenin en kalabalık kesimlerinden Marmara Caddesi'nin alt tarafında bulunan Merkez Ulu Camii minarelerinden, "Kıymetli vatandaşlarımız; Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kuralına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" denildi.

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