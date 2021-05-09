Türkiye İstanbul Avcılar’da silahlı kavga

İstanbul Avcılar’da silahlı kavga

Türkiye

İstanbul Avcılar’da silahlı kavga

Avcılar’da aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

09 Mayıs 2021, Pazar 00:56 Son Güncelleme:
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Olay, saat 22.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi, Gümüşpala Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kimlikleri belirlenemeyen kişiler diğer gruptaki kişilere ateş ettikten sonra otomobile binerek kaçtı. Açılan ateş sonucu 19 yaşındaki E.G.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekibi de çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

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