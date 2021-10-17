Türkiye İstanbul Aydın Üniversitesi 114 öğretim üyesi alıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi 114 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

İstanbul Aydın Üniversitesi 114 öğretim üyesi alıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi 114 öğretim üyesi alımı yapacak.

17 Ekim 2021, Pazar 17:23 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Aydın Üniversitesi 114 öğretim üyesi alımı yapacak. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

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