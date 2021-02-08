İstanbul Aydın Üniversitesi 18 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'nden şu açıklama yapıldı:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. Maddesi uyarınca “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca “Tam Zamanlı” “Öğretim Elemanı” istihdamı yapılacaktır.

Sınav takvimi ise şöyle belirlendi: