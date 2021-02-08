Türkiye İstanbul Aydın Üniversitesi 18 öğretim görevlisi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi 18 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Aydın Üniversitesi 18 öğretim görevlisi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi almak için ilan açtı. İlana göre 18 öğretim görevlisi alınacak. İşte başvuru detayları.

08 Şubat 2021, Pazartesi 17:35 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'nden şu açıklama yapıldı:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. Maddesi uyarınca “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca “Tam Zamanlı” “Öğretim Elemanı” istihdamı yapılacaktır.

Sınav takvimi ise şöyle belirlendi:

  • İlk Başvuru 08.02.2021 Giriş Sınavı 01.03.2021
  • Son Başvuru (Mesai Bitimi) 22.02.2021 Giriş Sınav Saati 10:00
  • Ön Değerlendirme Sonuç İlanı 25.02.2021 Giriş Sınav Yeri İAÜ Florya Halit Aydın Yerleşkesi
  • Nihai Değerlendirme Sonuç 03.03.2021
  • Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.aydin.edu.tr

Diğer detaylar için tıklayın.

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