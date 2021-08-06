Türkiye İstanbul Aydın Üniversitesi 187 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi 187 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Aydın Üniversitesi 187 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü 187 öğretim üyesi alacağını açıkladı

06 Ağustos 2021, Cuma 17:23 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir."açıklaması yapıldı.


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