Türkiye İstanbul Aydın Üniversitesi 60 öğretim üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi 60 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Aydın Üniversitesi 60 öğretim üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesine 60 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

18 Mart 2021, Perşembe 17:02 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Aydın Üniversitesi 60 öğretim üyesi alımı yapacak. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul  Aydın  Üniversitesi  Akademik  Atama  ve  Yükseltme  Kriterlerini  sağlaması gerekmektedir" denildi.

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