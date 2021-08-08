Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Aydın Üniversitesi 63 öğretim görevlisi ve 46 araştırma görevlisi alımı yapacak. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca Tam Zamanlı Öğretim Elemanı istihdamı yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

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